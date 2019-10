Queen Elizabeth reist natuurlijk voor haar werk als koningin van hot naar her. Als het om haar bagage gaat, is er één item waar ze nooit zonder mee zal reizen.

In de Engelse documentaire Secrets of the royal flight onthult koninklijke correspondent Emily Andrews wat de Britse koningin Elizabeth niet kan missen tijdens haar tripjes.

“Ze houdt enorm van afternoon tea. Dit is haar favoriete maaltijd en ze drinkt alleen earl grey“, legt Emily uit. “Dus als jij de chef aan boord bent, zou ik er maar voor zorgen dat je een hele voorraad van earl grey thee hebt. Niet alleen voor tijdens de vlucht, maar ook voor haar verblijf daar.”

Afternoon tea is een lichte maaltijd die in Engeland tussen 16.00 en 17.00 uur wordt gegeten. Terwijl je geniet van diverse theesoorten, serveert men daar kleine zoete en hartige gerechtjes bij. “Elizabeth houdt vooral van broodjes met eieren en tuinkers die op een bepaalde manier worden gesneden. En vlak voor het diner eet ze het liefst nog wat gerookte zalm.”

