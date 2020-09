Queen Elizabeth en prins Philip moeten verplicht weer samenwonen

Na 2 jaar gescheiden van elkaar te hebben geleefd, wonen de Britse koningin Elizabeth (93) en haar echtgenoot prins Philip (98) weer samen, en wel op Windsor Castle.

Om verschillende redenen hebben ze normaal gesproken elk hun eigen verblijfplaats, maar het paleis heeft op dit moment niet genoeg personeel om de royals apart te beveiligen.

Eigen bubbel

De Queen verblijft normaal in Buckingham Palace, Philip in Sandringham. Maar op dit moment verblijven ze weer samen in een buitenverblijf van de Britse koningin, Windsor Castle. Vanwege de crisis zouden er niet voldoende beveiligingsagenten beschikbaar zijn om 2 verschillende panden van bewaking te voorzien. Ook andere personeelsleden, zoals schoonmakers en mensen in de keuken, zijn er niet meer genoeg.

“Die personeelsleden moeten ook binnen hun eigen bubbel blijven”, legt een woordvoerder uit. “Daarom heeft de Queen ervoor gekozen om samen met haar echtgenoot in Windsor Castle te blijven. Ze zal niet terugkeren naar Buckingham Palace tot het coronagevaar geweken is. Alleen voor erg belangrijke ontmoetingen komt ze nog buiten.”

Personeelsbubbel

Die ‘HMS Bubble’ (HMS staat voor His/Her Majesty’s Ship) bestaat uit 24 medewerkers die in ploegen van 12 werken, met een wisselende ‘3 weken op, en 3 weken af’ met een quarantaineweek ertussenin. Dit heeft ertoe geleid dat Elizabeth en Philip 6 maanden in elkaars gezelschap doorbrengen – een van de langste periodes die ze samen hebben doorgebracht in hun hele huwelijk.