Queen Elizabeth rouwt om haar trouwe metgezel: “Het is een klap”

Na het recente overlijden van Lupo, de hond van prins William en Catherine, is er weer verdrietig nieuws over de koninklijke honden. Het op een-na-laatste hondje van queen Elizabeth is overleden.

Haar geliefde dorgi Vulcan, een kruising tussen een corgi en een dachshund, stierf een natuurlijke dood.

“Het mag duidelijk zijn dat het verlies van een geliefd huisdier tragisch is”, laat een paleisbron aan The Sun weten. Vulcan is zeker 13 jaar geworden en wordt naar verwachting begraven op Windsor.

The Queen is mourning the loss of one of her last two remaining dogs just weeks before Christmas.

Loyal companion Vulcan, a dachshund-corgi cross, died a few weeks ago at Windsor.

It has left the 94-year-old monarch with just one remaining animal, Candy, also a Dorgi. pic.twitter.com/s4vnuQDUqD

— Rebecca English (@RE_DailyMail) December 3, 2020