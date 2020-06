Net als prinses Beatrix: Queen Elizabeth (94) voor het eerst videobellend te zien 

In de compilatie die op het Twitter-account van The Royal Family is gedeeld, horen we de koningin tegen de zorgverleners zeggen: “Het is bijzonder interessant om naar al jullie verhalen te luisteren. Ik ben zeer onder de indruk van wat jullie allemaal al bereikt hebben. Ik ben blij dat ik met jullie heb kunnen praten vandaag.”

Bij de video schrijft het Britse koningshuis dat het gesprek werd gevoerd om aandacht te besteden aan de zogenoemde ‘Carers Week’, oftewel de Week van de Zorgverlener. In het Verenigd Koninkrijk vindt deze week, waarin alle zorgverleners van het land in het zonnetje worden gezet, plaats van 8 tot 14 juni.

To mark #CarersWeek2020, The Queen and The Princess Royal spoke to a group of carers who are supported by The @CarersTrust to find out more about the challenges they face. pic.twitter.com/ieMyPWlNeV

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 11, 2020