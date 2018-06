Quinty Trustfull (46) laat met vrolijke foto zien hoe flexibel ze nog is

Quinty Trustfull is elke dag te zien op televisie als presentatrice, maar uit haar laatste bericht blijkt dat ze er nog een tweede carrière op na houdt. Een carrière in de gymnastiek.

Quinty is een fanatieke sportster en dat blijft niet alleen bij een paar oefeningen in de sportschool. De presentatrice blijkt nog héél lenig te zijn. Op Instagram deelt ze een foto van zichzelf in de spagaat. En ze lacht er ook nog bij:

Beeld: ANP.