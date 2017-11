Je raadt nooit wie deze 'gewone vliegtuigpassagier' is

Je zou maar instappen in een vliegtuig en dan een wereldberoemde zangeres naast je hebben zitten.

Het overkwam een vliegtuigpassagier. Volgens het Guinness Book of World Records heeft ze tot nu toe meer dan 300 miljoen albums verkocht.

Geen handtekeningen en poespas

Maar toch vloog niemand minder dan wereldster Madonna met een ‘gewone’ vlucht naar Londen. Ze zat niet in de business class, maar gewoon, tussen iedereen. En juist hierdoor is ze onherkenbaar. De 59-jarige zangeres ziet er op podia altijd bijzonder glamoureus uit, maar in het vliegtuig is ze totaal niet uitgedost.

Ze droeg een spijkerbroek, gympen van het merk Adidas en een grote, donkerblauwe jas. De ster reist veel heen en weer tussen de Verenigde Staten, Engeland en Portugal. Haar adoptiezoon David Banda voetbalt tegenwoordig voor een grote club in Lissabon.

Hoe Madonna er normaal gesproken uitziet:

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Facebook