Er gaat iets héél raars gebeuren op de bruiloft van Sjoerd en Aysen in GTST

Volgende week woensdag is dan eindelijk de GTST-aflevering te zien waarin Sjoerd en Aysen trouwen. Maar GTST zou GTST niet zijn als deze bruiloft niet totaal uit de hand loopt. En dat is dus precies wat er gebeurt.

Omdat de aflevering van de soap nu al te zien is via Videoland, is de inhoud van de aflevering al uitgelekt. Wil je niet weten wat er gaat gebeuren? Lees dan niet verder.

Geloften

De bruiloft lijkt aan het begin van de aflevering perfect te verlopen. De twee beginnen aan hun geloften en Aysen vertelt een mooi verhaal over haar relatie met Sjoerd. Maar de reactie van Sjoerd is niet de reactie die je van een bruidegom verwacht. Hij lacht niet, maar kijkt haar vreemd aan en zegt dat hij haar iets moet vertellen. En dat is geen romantische boodschap.

Geen kinderen krijgen

Sjoerd begint namelijk niet te vertellen waarom hij van haar houdt, maar begint een verhaal over het feit dat zijn verloofde geen kinderen kan krijgen. “De kans dat jij op een natuurlijke manier zwanger wordt zoals je zus, is natuurlijk heel klein. Eigenlijk is-ie er niet. Dat weet iedereen hier toch allang”, zegt hij. Iedereen, inclusief Aysen, is in de war, maar Sjoerd stopt zijn verhaal niet.

Walgelijk

Hij vervolgt: “Dat is misschien maar goed ook, dat dat nooit zal gebeuren. Jij, de moeder van mijn kind. Ik moet er niet aan denken. Het is maar goed dat je het toen hebt laten weghalen.” Daar blijft het niet bij. Sjoerd gaat maar door en vertelt haar dat hij haar walgelijk vindt en blij is dat hij na deze dag eindelijk van haar af is. Vervolgens loopt hij weg en blijft Aysen alleen bij het altaar achter met de grote vraag: “wat is hier net gebeurd?” En dat is ook precies wat de GTST-fans zich afvragen.

