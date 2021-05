In het voorjaar en de zomer zijn aardbeien in het seizoen. Ze zijn dan een stuk betaalbaarder dan ‘s winters. De rode vruchten zijn niet alleen heerlijk en veelzijdig, maar ook nog eens hartstikke gezond. We zetten alle gezondheidsvoordelen ervan op een rij.

Zo krijg je er een mooie huid van én een verbeterde weerstand.

Goede weerstand

Aardbeien zijn maar klein, maar bevatten heel veel gezonde vitamines en mineralen. Zo zitten er van nature heel veel antioxidanten en vitamine C in aardbeien, die beide erg goed zijn voor het versterken van je weerstand. De vele vezels erin houden je darmflora gezond, wat ook bijdraagt aan een goede gezondheid.

Stralende huid

Aardbeien zijn ook erg goed voor je huid, omdat er veel vitamine C in aardbeien zit. Ook zit er veel ellaginezuur in, en van dit zuur is eveneens bekend dat het goed voor je huid is. In dag- en nachtcrèmes zit vaak vitamine C, aangezien dit je huid een flinke oppepper kan geven. Het zorgt voor de aanmaak van collageen, en we weten dat deze stof erg belangrijk is voor het onderhouden van een elastische en gezonde huid.

Verbeterde hersenfuncties

Daarnaast zit er het stofje anthocyanen in de aardbei, en ook dat is een belangrijke: deze natuurlijke kleurstof staat erom bekend de hersenfuncties te ondersteunen. Zo kan het onder andere je kortetermijngeheugen verbeteren.

Goed voor de lijn

Tot slot: heb je vaak zin in zoet maar probeer je wat op de lijn te letten? Ook dan zijn aardbeien een ideale keuze: een aardbei bevat namelijk maar 30 calorieën, wat vergeleken met ander zoet zomerfruit weinig is.

Bron: Puurfiguur. Beeld: Getty