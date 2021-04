Rachel had als 15-jarige oppas sex met André Hazes: “Ellen was niet thuis”

Toen Rachel Hazes 15 jaar was, werkte ze als oppas voor de toen 34-jarige André en zijn toenmalige vriendin Ellen Wolf. Op een avond kwam André haar slaapkamer binnen en hadden de twee sex. Dat vertelt Rachel woensdagavond in de docuserie Kleine jongen.

In de docuserie die ter ere van André Hazes is gemaakt, vertelt Rachel Hazes uitgebreid over de beginjaren van haar relatie met André.

De twee leerden elkaar kennen toen ze 12 jaar was, vertelt ze. Rachel ging regelmatig met haar vader mee naar een Rotterdams café waar André Hazes optrad. Haar vader was namelijk groot fan van de volkszanger. “André ging toen Een beetje verliefd zingen en toen haalde hij mij naar voren”, herinnert ze zich nog van die tijd. “Hij wilde dat samen met mij zingen. Eigenlijk heel apart, want je weet amper met 12 jaar wat je zingt.”

De twee leerden elkaar kennen en enkele jaren later ging de toen 15-jarige Rachel aan het werk als oppas bij André thuis. De zanger woonde destijds samen met zijn vrouw Ellen Wolf met wie hij een zoon had: Melvin. Rachel paste op hem. “Daar gebeurden wel een paar dingen die eigenlijk niet door de beugel konden”, geeft Rachel toe.

Sex

Zo was Rachel op een avond naar bed gegaan toen zij op Melvin paste. “Ellen was niet thuis”, herinnert Rachel zich van die avond. Op een gegeven moment kwam André, die 19 jaar ouder was, haar slaapkamer binnen. “Toen hebben we ook wel echt sex gehad. De eerste keer.” André was voor Rachel de eerste met wie ze sex had. Daarvoor was ze namelijk nog helemaal niet bezig met sex, geeft ze toe. “We hebben het samen gedaan, maar het overviel mij wel. Ik had niet de intentie om met André naar bed te gaan. Misschien ooit een keertje, ofzo, maar toen ik 15 was, speelde dat echt nog niet bij mij. Het is me echt overkomen.”

Breuk

André wilde wel meer na die avond, volgens Rachel. Hij belde haar en verklaarde haar de liefde. Maar zijn partner Ellen bleek het allemaal te horen. “Dat was geen fijne situatie. Zij dacht natuurlijk: hij heeft een ander, maar ze had nooit verwacht dat ik dat was. Toen heb ik er echt wel voor gekozen om even uit beeld te gaan bij André.”

Relatie

De afstand duurde vijf jaar. Toen de twee elkaar daarna weer zagen tijdens een concert van André in Rotterdam, gaf hij aan dat Rachel hem eens moest bellen. Dat deed ze en de twee kregen toen toch een relatie. En de rest is geschiedenis.

Bron: Npo3, AD. Beeld: Brunopress.