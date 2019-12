Rachel Hazes reageert voor het eerst op breuk tussen André en Monique

Onlangs werd bekend dat de relatie tussen André Hazes en Monique Westenberg over is en dat de zanger dolverliefd is op Bridget Maasland.

André’s moeder Rachel reageert nu voor het eerst op de relatiebreuk.

In een interview met RTL Boulevard laat Rachel Hazes weten dat het contact tussen haar en André na jaren eindelijk is verbeterd. En daar is ze heel blij mee. “Iedere dag bellen we met elkaar en we hebben de grootste gein samen”, vertelt ze. “Het is als vanouds, heerlijk. Gelukkig wel.”

André en Monique zijn na een relatie van ruim 5 jaar is het stel onlangs uit elkaar gegaan. In het interview geeft Rachel toe in die tijd geen enkel contact te hebben gehad met haar schoondochter. “Voor de rest zeg ik er niks over. Ik mis niks ook”, zegt Rachel. “Het is allemaal de keuze aan André en als hij 100 jaar met haar was geworden, dan was hij dat lekker geworden. Maar het is niet gelukt. Sorry, maar het niet gelukt.”

