Rachel Hazes deelt leuk liefdesnieuws

Rachel Hazes kan haar geluk niet op. De weduwe van André Hazes is niet alleen herenigd met haar zoon, maar heeft ook nog een nieuwe liefde gevonden. Rachel vertelt in de Story openhartig over haar nieuwe vlam.

De vriend van Rachel heet Mike en is bepaald geen onbekende van haar: de twee zijn al een tijdje bevriend, maar sinds kort is hun vriendschap meer geworden.

Romantische vriend

“Mike is de allerliefste en meest attente man die er is. Hij is zó romantisch! Echt niets is te gek voor hem als het om ons gaat,” vertelt ze aan Story. De twee zijn al ongeveer 1,5 maand samen en zijn dag en nacht bij elkaar. Toch zag Rachel de relatie niet aankomen. “Ik had niet verwacht dat ik ooit nog zó verliefd zou worden op een man. Ik was overtuigd dat ik tot mijn dood alleen zou blijven.”

Samenwonen

De twee hebben elkaar echter helemaal gevonden en zijn dolgelukkig met elkaar. “We wonen praktisch al samen!” aldus een smoorverliefde Rachel.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP