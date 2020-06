Rachel Hazes is duidelijk: "Ik zal Bridget nooit laten vallen, met Monique heb ik niks"

Rachel Hazes heeft een aantal heel opvallende uitspraken gedaan in een interview met RTL Boulevard. Zo laat ze weten dat ze op dit moment geen contact heeft met haar dochter Roxeanne.

En is ze nog eens heel duidelijk over haar voorkeur tussen Bridget en Monique.

Advertentie

Relatiebreuk

Als eerste wordt Rachel gevraagd naar haar relatiebreuk. Zij en haar partner Mike gingen onlangs na een relatie van 3 maanden uit elkaar. Rachel zegt daarover: “Het was een moeilijke beslissing, maar we hebben samen besloten om uit elkaar te gaan. Ik kan Mike niet geven wat hij verlangt en dat vind ik aan de ene kant jammer, maar ik ben nou eenmaal niet een vrouw die om 18:00 uur de boontjes op tafel heeft. Ik heb er wel 2 dagen hartenpijn van gehad.”

Roxeanne

Daarnaast onthult Rachel iets anders heel opvallends: ze heeft geen contact meer met dochter Roxeanne. Daar wil ze niet teveel over zeggen: “Ik laat Rox graag in haar waarde. Want dalijk is het morgen weer goed en dan heb ik een uitspraak gedaan. Dat moet ik niet willen als moeder.” Wel laat ze weten dat ze haar kleinzoon, Roxeanne’s zoontje Fender, erg mist: “Ik zie hem niet. Dat doet zeer. Ik mis hem heel erg.”

Monique

Dat Rachel een lastige relatie heeft met André’s vriendin Monique, dat is bekend. Rachel benadrukt nog eens: “Ik gun André zijn geluk, met wie het ook is, maar ik heb niet zoveel met Monique. Kon ik maar wel komedie spelen, dan was het allemaal makkelijker geweest.”

Bridget

Als Rachel terug denkt aan de hysterie rondom André toen hij met Bridget Maasland ging, zegt ze: “André heeft dat wel een beetje op zichzelf afgeroepen. Als jij iedere dag alles post op Instagram gebeurt dat.” Ze vindt het ook jammer dat het zo gelopen is met Bridget: “Ik draag Bridget een warm hart toe. Ik heb met haar een hele leuke tijd gehad en nog steeds. Ik ga haar ook nooit laten vallen.”

André Hazes wil op déze leeftijd opnieuw vader worden

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress