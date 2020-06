Rachel Hazes en partner Mike uit elkaar na relatie van 3 maanden

Ze waren pas een maand of 3 samen, maar toch hebben Rachel Hazes en haar partner Mike besloten uit elkaar te gaan. Dit heeft het management van Rachel aan RTL Boulevard laten weten.

Rachel en Mike kenden elkaar al langer, maar werden een paar maanden geleden pas écht verliefd. Helaas heeft het liefdessprookje niet lang mogen duren.

Liefdesgeluk

Aan Story liet de verliefde Rachel onlangs nog weten: “Ik had niet verwacht dat ik ooit nog zó verliefd zou worden op een man. Ik was overtuigd dat ik tot mijn dood alleen zou blijven”. Aan RTL Boulevard vertelde ze dolgelukkig te zijn met zo’n fijne man: “Het is gewoon een hele lieve man. Ik heb de allerliefste man die er bestaat. Het is me overkomen, na 15 jaar”.

Quarantaine

Wat de reden van de breuk is, is nog niet duidelijk. Misschien speelt het feit dat Rachel en Mike samen in quarantaine zaten tijdens de coronacrisis, en daarmee 24 uur per dag op elkaars lip hebben gezeten, wel mee. Ze brachten de tijd in quarantaine bij de familie Kluivert in Spanje door. “Inderdaad, samen in quarantaine is een behoorlijk relatietest maar daar zijn we dubbel en dwars voor geslaagd. Hij is nog steeds heel lief voor me. Dat is hem natuurlijk geraden ook, anders zet ik hem meteen de deur uit”, zei Rachel hierover. Zou dat laatste alsnog gebeurd zijn?

