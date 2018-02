Rachel Hazes moest eerst haar excuses aanbieden voordat ze baby André mocht zien

De verzoening van André Hazes met zijn moeder Rachel is prachtig nieuws. Maar het gebeurde niet zomaar. En wilde de oma haar kleinzoon André zien? Dan moest ze eerst haar excuses aanbieden.

Dit maakt André’s vriendin, Monique Westenberg, bekend in een interview met Grazia.

Niet opgroeien in familieruzies

“Voor mijn gevoel was de tijd aangebroken om een gesprek met Rachel aan te gaan en haar de kans te geven haar excuses aan te bieden”, vertelt Monique. “Ik wil niet dat de kleine opgroeit in familieruzies.”

Fruithapje

Dat excuus van Rachels kant is er dus gekomen. De eerste ontmoeting tussen haar en baby André was speciaal en mooi, omschrijft Monique. “Iedereen was geëmotioneerd. Onze zoon André is van nature een heerlijk en vrolijk kind, dus zo stelde hij zich ook op tegenover haar. Hij kroop meteen bij haar op schoot en zij gaf hem een fruithapje.”

Roxeanne

Of er binnenkort ook een verzoening tussen André en zijn zwangere zus Roxeanne plaats gaat vinden, durft Monique niet te zeggen. “Of dat ervan gaat komen? Geen idee, ik heb geen glazen bol. We bekijken het stap voor stap. Ik weet niet of die ruimte er is. De focus ligt nu op Rachel.”

Bron: Grazia. Beeld: ANP