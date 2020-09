Rachel Hazes herdenkt haar overleden man André met emotioneel bericht

Rachel Hazes staat vandaag stil bij het overlijden van haar man André Hazes en deelt een lieve foto en een emotioneel bericht op Instagram. “Ik mis je steeds meer.”

André Hazes overleed op 23 september 2004 op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval.

Spanje

“Lieverd, alweer 16 jaar geleden maar als de dag van gisteren…”, begint Rachel haar liefdevolle ode. Ook deelt ze een oud kiekje waarop ze elkaar een kus geven. “Schat, wat mis ik je steeds meer.” Rachel woont sinds augustus in Spanje en is ervan overtuigd dat hij het daar ook geweldig had gevonden. “Ik denk zoveel aan je en vooral als ik in Spanje ben. Wat had jij het daar ook heerlijk gevonden samen in ons huis en mooie omgeving met Pat en Ros om je heen.”