Dit vindt Rachel Hazes van de hereniging tussen Monique en André

André Hazes en Monique Westerberg zijn weer herenigd. Iedereen smult ervan, maar hoe zit dat met de moeder van André, Rachel Hazes? De band met het stel en Rachel is niet altijd goed geweest. Zij en haar zoon vonden elkaar pas weer terug toen André en Monique uit elkaar gingen. Aan RTL Boulevard vertelt zij hoe ze nu naar de hernieuwde liefde kijkt.

Ze doet uitspraak over de relatie tijdens haar 50e verjaardagsfeest, dat groots werd gevierd. Toch werd al direct duidelijk dat de banden tussen Rachel en Monique nog niet bepaald warm te noemen is. Rachels schoondochter was namelijk niet aanwezig op het feest.

Tijdens de relatie van André en Bridget Maasland was Rachel behoorlijk positief. De band tussen moeder en zoon werd weer aangehaald en ook Rachel en Bridget leken het erg goed met elkaar te kunnen vinden. “We hebben de grootste gein met elkaar, ze is echt leuk”, zei Rachel destijds. “Ik ben echt blij met haar.”