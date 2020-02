Rachel Hazes is smoorverliefd. De moeder van Roxeanne en André heeft sinds een tijdje een relatie met Mike. Het verliefde stel ging zelfs samen naar de premiere van Tina de Musical. Op de rode loper vertelt Rachel aan RTL Boulevard openhartig hoe gelukkig Mike haar maakt.

Mike zelf wil het liefst niet erg in de spotlights treden. Veel weten we dan ook niet over de mysterieuze vlam van Rachel.

Advertentie

Allerliefste man

Rachel Hazes omschrijft haar grote liefde als ‘erg bescheiden’, een kwaliteit die ze erg waardeert. “Het is gewoon een hele lieve man. Ik heb de allerliefste man die er bestaat. Het is me overkomen, na 15 jaar”, vertelt een stralende Rachel in de camera.

Oude bekende

Toch is Mike geen onbekende, want het stel kent elkaar al veel langer. Maar dat is juist een groot voordeel, verklaart Rachel. “Ik ken hem eigenlijk al heel lang”, legt ze uit. “Daarom is het ook zo vertrouwd.”

Verliefd

Eerder liet ze al aan Shownieuws weten totaal verrast te zijn door de nieuwe liefde in haar leven. “Ik had niet verwacht dat ik ooit nog zó verliefd zou worden op een man. Ik was overtuigd dat ik tot mijn dood alleen zou blijven”, verklaarde Rachel Hazes destijds.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress