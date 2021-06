Rachel Hazes: “Monique stuurt alle cadeautjes voor kleine André terug”

Wat zijn we op deze warme dagen blij dat er tegenwoordig auto’s met airco bestaan! Hoe deden we dat vroeger eigenlijk? Maar even to the point: wist je dat veel mensen de airco verkeerd gebruiken?

Dit is hoe je het wél goed doet.

Advertentie

Airco in de auto: zó gebruik je ‘m op de juiste manier

Want een koele temperatuur in de auto is reuze belangrijk. Door een te warme auto kan de bestuurder namelijk slaperig worden, neemt het reactievermogen af en vergroot de kans op verkeersongelukken. De airco is daarom ontzettend belangrijk. Maar… hoe gebruik je ‘m goed?