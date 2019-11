Rachel Hazes voor het eerst open over burn-out: "Ik bleef maar doorgaan"

Rachel Hazes verbreekt het stilzwijgen en vertelt in een interview openhartig over haar burn-out. Het was een hele donkere periode voor de weduwe van zanger André Hazes.

“Ik probeerde altijd opgewekt en vrolijk te doen. Maar diep vanbinnen was mijn hart gebroken”, vertelt Rachel in een interview met Story.

Advertentie

Verdriet

In 2016, 12 jaar na het overlijden van haar man André, werd het haar allemaal te veel. Het waren de donkerste dagen uit haar leven. “Het verdriet om André, de enorme media-aandacht en daarbij de zorg voor onze kinderen Roxeanne en André junior, kinderen die ineens geen papa meer hadden. Het omgaan met het daarbij horende verdriet.”

Gebroken

Rachel hield zich groot voor de buitenwereld, maar eigenlijk ging het helemaal niet goed met haar. “De werkelijkheid was echter dat ik er helemaal doorheen zat”, vertelt ze. “Ik probeerde altijd opgewekt en vrolijk te doen, maar diep van binnen was mijn hart gebroken. Mijn leven, mijn alles was er niet meer.”

Burn-out

Het ging dan ook een lange tijd niet goed met Rachel. Ze kreeg een zware burn-out. “Ik pleegde roofbouw op mijn lichaam. At slecht en sliep hooguit twee à drie uur per nacht. Ik wilde alles goed doen en altijd met de denkwijze van mijn man in gedachten. Ik was bang om te falen en dus bleef ik doorgaan. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Moegestreden was ik.” Gelukkig konden haar vrienden familie haar opvangen. Zij hebben haar door deze heftige periode heengetrokken. “Stukje bij beetje kreeg ik weer grip op mijn leven.”

Hereniging

Die donkere periode kan ze nu achter zich laten. Het gaat nu veel beter met Rachel. “Ik ben er weer. Fit en sterk! En ik kijk vol goede moed de toekomst in”, legt ze uit. “Het liefst samen met de mensen van wie ik zo ontzettend veel hou.” Rachel heeft zelfs weer contact met haar zoon André. Onlangs deelde André nog een lieve foto van de hereniging met z’n moeder.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Story, Shownieuws. Beeld: ANP