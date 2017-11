Zangeres Rachel Kramer van K-otic is meer dan 50 kilo afgevallen

Zangeres Rachel Kramer, die in het begin van deze eeuw bekend werd met de populaire zanggroep K-otic, herken je amper nog.

Ze is na een maagoperatie maar liefst 50 kilo afgevallen, zo vertelt ze. Vorig jaar was dat nog 27 kilo, maar ze is doorgegaan met afvallen.

Grapje

Haar vriend Deón vindt het knap van haar, hoewel hij ook zegt dat het hem niets uitmaakt of ze ‘wat zwaarder is of niet’. Met een knipoog zegt hij: ‘Wat was je dik, hè?’. Rachel is blij met haar afvalstrijd: “Ik voel me veel sterker. Lichamelijk sterker, maar ook mentaal. En ik voel me veel vrouwelijker”. Deón en Rachel gaan binnenkort trouwen en hebben samen een dochtertje, Saja Leon.

Zo zag Rachel er nog uit in 2012 en 2013:

En dit is Rachel nu:

Een bericht gedeeld door Rachel Kramer (@iamrachelkramer) op 12 Sep 2017 om 8:55 PDT

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP