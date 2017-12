Radio 538 onder vuur na ‘mislukte grap’ met zangeres Maan

Een grap die radio-dj Frank Dane en zijn sidekicks vorige maand met zangeres Maan hebben uitgehaald, lijkt een staartje te krijgen. Maan was een tijdje terug in de studio om haar nieuwe single te zingen, toen ze plotseling werd geconfronteerd met een streaker.

De zangeres schrok zó erg van de man, dat ze in huilen uitbarstte. Achteraf bleek dat dj Frank Dane en zijn collega’s de streaker hadden ingehuurd. Toen duidelijk werd dat de grap verkeerd uitpakte, boden ze direct hun excuses aan. Maan is vandaag om 12 uur te gast bij dj Frank Dane, om samen met hem toelichting te geven.

Boycot zender

Het incident gebeurde al op 17 november, maar bleef toen vrijwel onopgemerkt. Zondagavond werd het echter gepubliceerd op sociale media, waar het tot verontwaardigde reacties leidde. Zo riep zanger Tim Knol op tot een boycot van de zender.

”Ik kom nooit meer”

In een fragment van de radio-uitzending is duidelijk te horen dat grap helemaal verkeerd valt bij Maan. ‘’Ik was al een beetje zenuwachtig voor dit en ik had m’n ogen dicht. En ineens stond er een naakte man voor m’n gezicht”, stamelde de 20-jarige zangeres. ‘’Ik kom nooit meer”, zei ze voordat ze zich bedacht. ‘’Nee grapje, grapje.”

Streaker ingehuurd

Dane en zijn sidekick Jelte van de Goot van De Frank en Vrijdag Show bekenden als grap een streaker ingehuurd te hebben. De grappenmakers hadden haar reactie niet verwacht. ”Dan is-ie misgegaan. Sorry, wij dachten: we hebben zo’n grappig ding bedacht. Maar dit is nooit de bedoeling geweest.” De dj’s zetten vervolgens snel het nummer Love the way you lie van Rihanna op in een poging Maan te troosten.

”Prutsers”

Op sociale media barstte zondagavond de bom nadat zanger Tim Knol zich boos maakte over het fragment van de mislukte grap. ‘’Kut radio 538. ONGELOOFLIJKE PRUTSERS. Zo met artiesten omgaan. Niemand moet meer naar die kut radiozender gaan om zijn liedje te promoten. Flikker op”, stelde hij in een bericht op Twitter.

”Naar en dom”

Ook anderen reageren woedend. Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing spreekt van “een zender met morsige mannetjes die denken dat morsigemannetjesfantasietjes leuk zijn”. “Ik wil meer ophef hierover want het is zo naar en dom”, zegt schrijfster Aafke Romeijn. NPO 3FM-dj Frank van der Lende: “Ah… arme lieve Maan.”

Het fragment van de uitzending is hieronder te beluisteren:



Bron: NOS./Soundcloud Beeld: Brunopress