Hoera! Radio-dj Ivo van Breukelen is voor de tweede keer vader geworden

Beschuit met blauwe muisjes, want radio-dj Ivo van Breukelen (30) is voor de tweede keer vader geworden. Dat maakte hij zelf bekend met een foto op Instagram.

Hij en z’n vriendin Laura zijn de trotse ouders van zoontje Bodi James.

Welkom

“Afgelopen vrijdag om 19:37 is onze zoon Bodi James van Breukelen geboren! Moeder en kind maken het goed en papa dus ook. Welkom op de wereld maatje”, schrijft de trotse papa bij 2 zoete kiekjes van het kleine mannetje.

Respect

In de Ochtendshow met Frank Dane op radio 538 laat Ivo weten dat hij onwijs trots is op z’n vriendin. “Het is ongekend hoeveel respect je voor je meisje kan hebben als ze aan het bevallen is, ze heeft het zo goed gedaan. Het is een beetje wennen, maar het gaat hartstikke goed. We zijn onwijs blij, het voelt compleet.”

Gezinnetje

Ivo en Laura hebben al een dochtertje. Noa Jolie is in februari 2018 geboren. In september maakten het tweetal bekend dat ze een tweede kindje verwachtten.

Bron: Instagram. Beeld: ANP