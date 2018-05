Radio-dj Sander Lantinga maakt babynieuws op originele manier bekend

Sander Lantinga heeft blij babynieuws dat hij wil delen met al zijn luisteraars. In De Coen en Sander Show van vandaag werd op speciale wijze aandacht geschonken aan het nieuwtje.

Het driejarige zoontje van Sander, Klaas, mocht op de radio vertellen dat hij er een broertje of zusje bij krijgt.

Wat gebeurt er nu?

Sander belde hem toen hij in de studio zat. Eerst vertelde Klaas dat hij ‘lekker en lang had geslapen’. Daarna vroeg Sander wat hij toch voor iets leuks aan ‘ome Coen’ wilde vertellen. Coen had nog altijd geen idee. Maar de kleine Klaas zei toen: “Mama heeft een baby in de buik”.

Even was daar de verbazing. ‘Huh, wat, waar?’. “Ik word voor de derde keer vader”, verduidelijkte Sander. Hij gaat verder met: “Mooi hè. De vorige twee keer heb ik het zelf verteld en nu is mijn lieve schat Klaas bijna vier en oud genoeg, dat hij het kan zeggen.” Sanders vrouw Tessel is begin november uitgerekend.

Coen en Sander:

Sander met zijn twee kinderen, Klaas en Molly:

Bron & Beeld: ANP