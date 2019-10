Hilarisch: vrouw doet op Radio1 of ze turnster Naomi Visser is

Afgelopen week was de WK Turnen in volle gang. Turnster Naomi Visser mocht in actie komen in de meerkampfinale en Radio1 wilde de sportvrouw spreken over haar prestaties.

Maar dat ging niet helemaal zoals gepland.

Zwemmen?!

Nieuwslezer Herman van der Zandt en presentator Henk van Steeg hadden Naomi aan de lijn voor het programma Langs de lijn en omstreken. Tenminste, dat dachten ze. Maar het gesprek ging nogal, eh, vreemd.

“Het ging hartstikke goed, maar ik ben toch ook zo goed in zwemmen”, zegt de vrouw aan de lijn. “O nee, dat is wat ik gister deed, vandaag heb ik geturnd. Vooral op de brug, de brug ging mij heel erg goed af, dus ja, paar salto’s gemaakt.”

.@RonVergouwen over gekste radiomoment van de week: Gesprek met turnkampioen krijgt curieuze wending. Presentatoren @LangsdeLijnEO worden beet genomen na verkeerd gebeld nummer. pic.twitter.com/uyhgS0EneX — Wim Eikelboom (@boomeik) October 14, 2019

Verkeerd verbonden

De presentatoren zijn duidelijk in de war en kappen het gesprek af. Achteraf bleek dat het programma het verkeerde nummer had gebeld, maar de vrouw besloot gewoon mee te spelen. Het leverde in ieder geval vermakelijke radio op.

Bron: Twitter. Beeld: ANP