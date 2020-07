Rafael van der Vaart heeft opmerkelijk advies voor verloofde van Sylvie Meis: “Trouw niet!”

Hoewel Rafael van der Vaart en Sylvie Meis sinds hun scheiding geen gezamenlijke interviews meer hebben gegeven, maakte de twee voor hun zoontje Damian een uitzondering. In een exclusief dubbelinterview aan de Duitse krant Bild laten Rafael en Sylvie weten dat hun zoontje Damián zal gaan voetballen bij Esbjerd in Denemarken.

Dit betekent voor Sylvie dat zij Damian veel minder vaak zal gaan zien, aangezien hij bij zijn vader in Denemarken zal gaan wonen.

“Fijne gesprekken”

Sylvie zag het in eerste instantie niet zitten, maar is uiteindelijk toch overstag gegaan. “Ik heb even nagedacht en hij zei me ook dat dit echt zijn droom was. Het was voor mij wel emotioneel.” Volgens Sylvie is alles in goed overleg gegaan: “We hebben veel met elkaar gepraat en contact gehad. Ook met Estavana erbij. Het waren fijne gesprekken. Het is echt een droom dat het zo goed gaat. Dat is voor een kind ook een fijn gevoel. Ik kan ook regelmatig met Niclas naar Denemarken, dan verblijven we natuurlijk wel in een hotel.”