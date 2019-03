Vrouw deelt rake foto’s van gênante reacties op straat op haar lichaam

De Amerikaanse kunstenares Haley Morris-Cafiero (43) kampt met overgewicht. Dat vindt ze zelf niet erg, maar voorbijgangers in het dagelijks leven wel als we haar fotoreeks mogen geloven.

Voor één van haar fascinerende kunstprojecten, genaamd Wait Watchers, registreert ze al een tijd hoe mensen op straat naar haar kijken. De meest schokkende foto’s deelt ze op haar social media, in boeken of bij exposities.

Advertentie

Anorexia

Waar Haley tegenwoordig kampt met overgewicht, deed ze dat in haar tienerjaren met anorexia. Ze was in die periode broodmager. Dat maakte ook dat ze minder actief was, en dus in de loop der jaren steeds zwaarder werd. Dat vindt ze niet erg. Sterker nog: ze zet haar lichaam juist in voor een pijnlijk maar tegelijk ook fascinerend project. Haley vertelde aan Amerikaanse media dat ze tevreden is met haar lichaam en niet van plan er ook maar iets aan te veranderen.

Lichaamstaal

Voor haar project zet ze haar op afstand bedienbare camera ergens op een statief en gaat vervolgens poseren. Ze beschrijft op haar website: “Ik probeer tijdens zo’n experiment mijn omvang extra te accentueren door bijvoorbeeld raar of lelijk te gaan staan, verkeerde kleding aan te trekken of een ijsje te eten. Naderhand kijk ik op de foto’s naar de lichaamstaal van voorbijgangers. Soms weet je niet wat je ziet!”

Niet boos

Met haar project schopt ze niet tegen de maatschappelijke normen en waarden en is dus ook niet boos op voorbijgangers die, al dan niet bewust, negatief op haar reageren. Ze wil vooral het gesprek gaande houden over de reacties van de mensen, en wat de harde werkelijkheid is. “Wie mijn foto’s aanschouwt, is als het ware getuige van gênante momenten die vervolgens ook nog leerzaam zijn.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Photoworks (@photoworks_uk) op 10 Apr 2018 om 6:08 (PDT)

I should add this to the conversation. #myNYPD pic.twitter.com/Ir0N7XhM4h — Haley Morris-Cafiero (@hmorriscafiero) 23 april 2014

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock