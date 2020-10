Hans Kesting blijkt publiekslieveling ‘Ranking the stars’: “Ontdekking van dit seizoen”

Denk je aan Ranking the stars, dan denk je aan Paul de Leeuw en vaste gezichten als Patricia Paay en Jörgen Raymann. Maar de grote verrassing van het nieuwe seizoen is toch echt Hans Kesting. De acteur past met zijn humor feilloos in het programma.

Voor de kijkers is het een genot dat de acteur voor de eerste vraag naar beneden geroepen wordt. Hij mag zijn ongezouten mening geven over de stars die hij wel, maar ook absoluut niet als eerste terug zou willen zien in het Witte Huis.

Lovende reacties over Hans Kesting in Ranking the stars

Het is niet altijd even makkelijk om de twitterende kijker voor je te winnen, maar iemand als Hans Kesting heeft daar klaarblijkelijk geen moeite mee. Niet alleen krijgt hij de stars aan het lachen met zijn grapjes – waar hij zelf misschien nog harder om lacht – maar ook de kijkers thuis.