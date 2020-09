Zo heeft rapper Typhoon zijn vriendin Marie ten huwelijk gevraagd

Leuk liefdesnieuws voor Typhoon en zien vriendin Marie: de rapper heeft zijn vriendin op vakantie ten huwelijk gevraagd.

Geen hotelkamer vol rozenblaadjes of een romantisch aanzoek op het strand: Glenn de Randamie (beter bekend als Typhoon) vroeg Marie ten huwelijk “tussen de wijn en de Pringles”. Dat vertellen de twee in een interview in Vogue Living.

“Natuurlijk zei ik: ‘JA!'”, vertelde Marie over het aanzoek. De twee zijn al een tijdje een setje. Twee jaar geleden leerden ze elkaar kennen tijdens een etentje bij hun gezamenlijke vriend Dotan. Daarover vertelt de rapper: “Ik was niet op zoek die avond, maar toen ik Marie zag was ik overdonderd door zo’n … fel brandend licht. Ik zag haar hart schijnen.”

Typhoon werd verliefd

Ze gingen zo in hun gesprek op dat ze vergaten te eten. Glenn vertelt in het interview: “Op een gegeven moment ben ik teruggegaan naar mijn tafel omdat ik dat van mezelf moest doen, om haar even los te laten. Cool it down, cool it down, dacht ik, niet al té gretig, Glenn. Ik had honger, maar het eten was intussen weg. Toen kwam Marie naar mijn tafel gelopen met een bord vol restjes. Ik herinner me niet meer wat erop lag, vast niet veel soeps, maar het feit dat ze daar stond met dat bordje … Op dat moment werd ik verliefd.”

Date

Marie vond het ook een bijzondere avond en had meteen het vertrouwde gevoel bij Glenn, maar zo intens als hij beleefde zij het niet. “Na die avond hebben we elkaar twee weken niet gezien, tot ik een berichtje kreeg waarin Glenn vroeg of we een keertje konden hangen. Ik dacht: hangen? Wat betekent dat? Eigenlijk dacht ik: kon je niets leukers verzinnen?’” Die date kwam er, en de rest is geschiedenis.

Op Instagram deelt Glenn een aantal foto’s met zijn kersverse verloofde Marie:

Bron: AD.nl. Beeld: Esmée Franken