Raymond van Barneveld: "Het leek alsof ze mijn hart eruit trokken"

Raymond van Barneveld (52) is bezig aan zijn afscheidtour door Nederland. De vijfvoudig wereldkampioen neemt in Den Bosch, Enschede, Groningen en Amsterdam afscheid van zijn fans. Hij is geen professioneel darter meer, en dat heeft voor veel emoties gezorgd.

“Ik had liever nog 3, 4 jaar door willen gaan op het hoogste niveau, maar we zagen het laatste jaar al vrij snel dat dat er niet meer in zat”, vertelt hij bij RTL 7. “Vanaf het moment dat ik die beslissing nam, is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Het leek alsof ze mijn hart eruit trokken.”

Keiharde bokshandschoen

Na de teleurstellende nederlaag tegen Darin Young liep Van Barneveld duidelijk aangeslagen rond in Alexandra Palace. Achteraf stond hij de pers te woord en was hij bijzonder hard voor zichzelf. Ook liet hij zijn emoties de vrije loop. “Ik heb daar heel veel moeite mee gehad en dat zie je ook terug in de prestaties”, gaat hij verder. “Je hebt het hele jaar de hoop dat het allemaal goed komt tijdens het WK. Als het dan niet goed komt, voelt dat als keiharde bokshandschoen. En dan sta je voor zo’n Engelse camera en zeg je allemaal stomme dingen die je niet meer terug kan draaien.” Van Barneveld staat erom bekend dat hij erg kritisch over zichzelf kan zijn.

Tijd voor ontspanning

Bij De Telegraaf laat hij weten dat het nu weer helemaal goed met hem gaat. “Natuurlijk heb ik flink gebaald. Maar het nieuwe jaar is weer begonnen en we gaan alleen maar leuke dingen doen.” Zo gaat hij op vakantie met zijn nieuwe vriendin Julia en geniet hij als opa van zijn kleinkinderen. “Nu kan dat in algehele ontspanning. Je hebt de druk en stress als ooit tevoren niet meer”, zegt hij. “Ik heb 35 jaar lang een masker op gehad, dat mag nu eindelijk eens een keer af. Ik kan gewoon weer Raymond zijn nu.”

