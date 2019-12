Raymond van Barneveld in heftig interview: "Het hele leven heeft geen zin meer"

De afgang in de eerste ronde van zijn laatste WK zaterdagavond is voor Raymond van Barneveld een onvergeeflijk verlies. “Dit vergeef ik mijzelf nooit meer”, zei de vijfvoudig wereldkampioen tegenover RTL 7.

Van Barneveld verloor met 3-1 van de Amerikaan Darin Young, van wie hij nog nooit had verloren. Al in het voorjaar kondigde de darter zijn afscheid aan, waarmee dit verlies dus het einde is. De darter is erg hard voor zichzelf in het destructieve interview. “Ik zal werkelijk nooit van mezelf houden. Hoe vaak ze me ook zullen toezingen.”

Verslagen blik

Hij gaat verder: “Ik zal mezelf haten, ik walg van mezelf. Ik dacht dat ik iets sterker was dan dit, maar helaas niet”, zegt Raymond met een holle stem en ondertussen tranen in z’n ogen. “Het maakt niet uit wat ik hierna ga doen, het leven heeft toch geen zin meer.” De interviewer staat met zijn mond vol tanden en geeft toe dat hij niet weet wat hij moet zeggen na Raymonds harde woorden. Maar Van Barneveld gaat door: “Dit vergeef ik mezelf nooit meer.”

Gewoon een amateur

Waarom hij verloren heeft, weet hij niet goed uit te leggen. “Ik speelde gewoon niet goed en waar dat aan ligt, weet ik gewoon echt niet. Ik was helemaal niet vrij in mijn hoofd. Ik dacht dat ik sterker was, maar ik blijk ook maar een amateur te zijn.”

‘Elke dag is een teleurstelling’

Zijn Amerikaanse tegenstander vierde tijdens de wedstrijd een feestje, terwijl de ‘Barney Army’ langzaam slonk. Wel had hij alleen complimenten voor Young. “Hij speelde goed, ik kon het ook met geen mogelijkheid omdraaien. Ik pakte de kansen ook niet”, vertelt hij aan NU.nl. Over zichzelf is hij altijd kritisch, maar dit ging nog wel een stapje verder. “De demonen hebben gewonnen. Alweer. Ik ben een verliezer. Elke dag is een teleurstelling.”

Bron: RTL7. Beeld: ANP