Raymond van Barneveld openhartig over relatie: "Ik ben dolgelukkig"

Darter Raymond van Barneveld is inmiddels alweer bijna 1 jaar samen met de 18 jaar jongere Julia. Hij vertelt openhartig over de energie die hij in zware tijden van zijn nieuwe vriendin krijgt.

Geheim

De twee zagen elkaar langer dan 1 jaar geleden al zitten, maar ze moesten hun gevoelens geheim houden. De darter was toen namelijk nog getrouwd met zijn vrouw Silvia. “In het begin was het allemaal verboden natuurlijk”, vertelt Raymond aan het AD. “Ik was nog getrouwd en moest het geheim houden. Ik wilde geen foto’s in weekbladen.” En dat had invloed op zijn dartcarrière. “Met zo’n geheim gooi je niet lekker. Maar ik was smoorverliefd, en wat doe je dan?”

Advertentie

Eerste jubileum

“Eigenlijk had ik haar moeten negeren, hard wegfilteren. Maar dat kon ik niet.” Nu de twee bijna een jaar samen zijn, wil ‘Barney’ wat romantisch voor Julia doen. “Misschien een leuke kamer boeken, een behandeling of massage. Zij is de wereld voor mij. Natuurlijk is er een leeftijdsverschil, maar we passen bij elkaar. We hebben nog niet 1 keer ruzie gehad, zelfs geen woordenwisseling. Ik ben dolgelukkig.”