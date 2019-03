Verdrietig nieuws voor Raymond van Barneveld en zijn vrouw

Darter Raymond van Barneveld en zijn echtgenoot Silvia hebben droevig nieuws naar buiten gebracht. Het stel was 25 jaar samen, maar heeft nu besloten te gaan scheiden.

De manager van de darter bevestigt de scheiding. “De echtscheiding is inmiddels ingezet en Raymond en Silvia willen dat graag in alle rust en in onderling overleg regelen en vragen dan ook aan alle media dat te respecteren”, laat manager Jaco van Bodegom weten.

Huwelijksproblemen

De scheiding komt niet helemaal uit de lucht vallen. In de Britse krant The Sun verschenen namelijk deze week foto’s van Raymond, waarop hij een andere vrouw zoent in een hotellobby. De beelden zijn waarschijnlijk na afloop van de Premier League gemaakt, op 28 februari.

Ook Privé schreef al eerder over de huwelijksproblemen tussen Raymond en Silvia. Zo zou het koppel al een tijdje gescheiden leven en ging hun relatie al ruim een jaar niet goed.

Stoppen met darten

In november besloot Raymond nog dat hij zou stoppen met darten, om meer tijd te hebben voor zijn familie. “Mijn huwelijk lijdt eronder en ik kan nooit bij verjaardagen zijn. Mijn kleinzoon wordt binnenkort 3 jaar. Ik ben nog nooit op zijn verjaardag geweest”, zei hij toen.

Raymond en Silvia stapten in 1995 in het huwelijksbootje. Ze kregen 2 kinderen, Daisy en Patty. Ook hebben ze 2 kleinkinderen.

Bron: nu.nl, Telegraaf Beeld: ANP