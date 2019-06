Raymond van Barneveld laat met déze foto's zien hoe verliefd hij is

In maart werd bekend dat Raymond van Barneveld en zijn ex-vrouw Silvia uit elkaar zouden gaan. Inmiddels is hij dolgelukkig met zijn vriendin Julia Evans, met wie hij nu op vakantie is.

Dat is wel te zien aan de vrolijke vakantiekiekjes die Barney plaatst op Instagram.

Florence

Begin mei vlogen Raymond en zijn nieuwe liefde nog naar het Spaanse eiland Ibiza, dit keer is het de beurt aan het altijd mooie Italië. Het stel geniet volop in de stad Florence van het eten, de omgeving en van elkaar.

Dit bericht bekijken op Instagram Ponte Vechio Florence Italy Een bericht gedeeld door Raymond van Barneveld (@raybar180) op 1 Jun 2019 om 8:09 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Raymond van Barneveld (@raybar180) op 1 Jun 2019 om 8:44 (PDT)

Rome

Ook maakte het verliefde stel een uitstapje naar Rome, waar ze natuurlijk het Colosseum en de Trevifontein bezochten.

Dit bericht bekijken op Instagram In Rome Een bericht gedeeld door Raymond van Barneveld (@raybar180) op 28 Mei 2019 om 3:13 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Raymond van Barneveld (@raybar180) op 28 Mei 2019 om 7:25 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Diner at Pantheon Square in Rome Een bericht gedeeld door Raymond van Barneveld (@raybar180) op 31 Mei 2019 om 12:42 (PDT)

Vorige relatie

De vorige relatie van Raymond strandde na 25 jaar huwelijk. Barney en zijn ex-vrouw Silvia hebben samen 2 kinderen: Daisy en Patty. Uit een eerdere relatie heeft Raymond ook nog zoon Mike. Barney werd al gauw na de scheiding met een ander gespot, later bleek dit zijn huidige vriendin Julia Evans te zijn. Julia is 34 jaar, komt uit Londen en is daar manager van een bedrijf.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Raymond van Barneveld (@raybar180) op 7 Mei 2019 om 7:40 (PDT)

