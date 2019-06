Zó reageerde Art Rooijakkers toen hij hoorde dat hij een tweeling kreeg

Donderdagavond was Peter van der Vorst met zijn programma Van der Vorst ziet sterren te gast bij Art Rooijakkers. Daar spraken de twee openhartig over verschillende onderwerpen, waaronder de tweeling van Art en zijn vriendin Andrea.

Het was volgens Art in het begin namelijk best wel een ding dat ze een tweeling kregen.

Onhandige timing

De timing van de tweeling was niet op haar allerbest. Art en zijn vriendin hadden nét een nieuw huis gekocht – een luxe bovenwoning in hartje Amsterdam – toen Andrea een positieve zwangerschapstest in haar handen had. “We waren al wat ouder en wisten dus niet of wel zou lukken”, vertelt Art. Omdat het ook al een paar keer was misgegaan bij Andrea, hield het koppel er geen rekening mee dat het kon gebeuren. En toen wisten ze nog niet eens dat het een tweeling was.

In shock

Andrea had al meerdere keren een miskraam gehad, dus dat maakte de echo extra spannend, vertelt Art. “Daarom had ik met de artsen afgesproken: als het hartje klopt, moet je dat gelijk zeggen.” Toen de vrouw van het ziekenhuis daarna beaamde dat het hartje klopte en daarna óók nog meldde dat het er 2 waren, heeft Art 20 minuten niks meer gezegd. Daarna kreeg Andrea een afstandelijk klopje op haar schouder van hem. “Dat is alles wat ik kon uitbrengen. Ik was echt in shock. Het heeft even geduurd voordat ik snapte wat er aan de hand was”, vertelt de presentator.

Puk en Keesje

Op 13 april 2017 beviel Andrea uiteindelijk van 2 meisjes: Puk en Keesje. Ondertussen zijn de kerngezonde meiden van het stel alweer 2 jaar oud.

Bron: AD. Beeld: ANP