De Britse royals brachten eerder een statement naar buiten over de racistische uitspraken die plaats zouden hebben gevonden in hun koningshuis. Ook Harry’s broer prins William (38), heeft nu van zich laten horen.

In het interview met goede vriendin Oprah vertelde de momenteel opnieuw zwangere Meghan (39) dat het koningshuis bezorgd was over hoe donker de huidskleur van Archie zou zijn (Meghan heeft een Afro-Amerikaanse moeder). “Tijdens mijn zwangerschap werd erover gesproken dat hij geen beveiliging zou krijgen en geen titel en er waren zorgen en gesprekken over hoe donker zijn huid zou zijn”, vertelde Meghan.

Wereldwijd zijn mensen geschrokken door deze pijnlijke onthulling, dus het Brits koningshuis moest vroeg of laat wel reageren. Prins William heeft ook gereageerd, hoewel hij nog geen contact heeft gehad met zijn broer. “Er zit momenteel afstand tussen ons'” vertelde Harry tegen Oprah.

Op Twitter gaat er een video rond waarin William wordt gevraagd of hij al contact heeft gehad met Harry. Daarop antwoordt hij dat ze elkaar nog niet hebben gesproken, maar dat ze elkaar zeker nog zullen spreken. Vervolgens vraagt de interviewer: “Is the royal family a racist family?” Terwijl William doorloopt, geeft hij een korte reactie op die vraag: “Very much not a racist family.”

Breaking: Prince William has become the first member of the royal family to publicly address the race row sparked by Harry and Meghan’s interview. He says he hasn ‘t spoken to his brother yet but will do and royals very much not a racist family. pic.twitter.com/WPtjexzARN

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 11, 2021