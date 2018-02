Dít is de reactie van Rogier op de nieuwe liefde van Gordon

Gordon is weer gelukkig in de liefde. Dit maakt hij bekend op Instagram. Slechts een paar maanden nadat hij bijna in het huwelijksbootje stapte met Rogier van der Linden.

In Gordon gaat trouwen gaf de presentator Rogier op het laatste (allerlaatste!) moment de bons.

Blij voor hem

Ook Rogier is het liefdesnieuws natuurlijk niet ontgaan. Hij gunt Goor alle geluk. “Ik ben heel blij voor hem”, laat ‘ie aan RTL Boulevard weten. “Hopelijk brengt het wat hij zoekt.”

Kevin

Veel laat Gordon niet los over zijn nieuwe vlam genaamd Kevin. Hij is een arts in opleiding, maar hoe hij hem heeft leren kennen en hoelang ze al samen zijn, houdt de presentator nog even voor zichzelf.

Gordon gaat trouwen

Na ‘Gordon gaat trouwen’, hebben Rogier en Gordon veel contact gehouden, zei Rogier in een eerder interview. Ze lijken vrienden te blijven. De vrijgezelle vader zit overigens zelf ook niet om aandacht verlegen. Na zijn deelname aan het programma wordt hij overspoeld met liefdesbrieven.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Instagram