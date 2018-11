Dít zijn de reacties op de eerste aflevering van 'Anorexia Eetclub'

In het nieuwe programma Anorexia Eetclub gaan zes jongeren met anorexia nervosa op tv de strijd aan met hun eetstoornis. Dinsdagavond was de eerste aflevering.

En die wordt druk en kritisch nabesproken. Want dat anorexia nervosa de dodelijkste psychiatrische stoornis is die er is, is zeker. Maar of dít tv-programma de manier is om de jongeren te helpen?

Boodschappen doen en koken

In de eerste aflevering was te zien hoe Tatum Dagelet de jongeren ontving in het huis waar ze de komende tijd samen zullen verblijven. Ze gingen samen boodschappen doen en koken. Dat viel de jongeren – Daphne (16), Sanne (17), Stephanie (19), Fleur (26), Anne (21) en Joris (21) – ontzettend zwaar. Elk product werd gewikt, gewogen en geanalyseerd. En toen er eenmaal gekookt werd, liepen de emoties hoog op.

Heftig zeg, die kinderen die het al tijdens het eten koken niet meer aankunnen en de keuken uit vluchten. #anorexiaeetclub — Jasper Verkroost (@_MrWriter) 6 november 2018

Tranen door de boter

“Boter en olie zijn hun grootste angsten”, legde de diëtist die de jongeren in hun eten gaat begeleiden voor de kooktraining uit. Dat bleek wel toen ze vis gingen bakken. Tot drie keer toe werd Daphne (16) geïnstrueerd dat ze meer boter in de pan moest doen. En dat leidde tot irritatie en tranen. Naast de beelden in het huis van Anorexia Eetclub, geven de jongeren in vlogs ook een kijkje in hun leven. En die zijn schokkend, tot en met ziekenhuisopnames aan toe.

Kritisch

Onder anderen tv-recensent Hanna Bervoets van de Volkskrant is kritisch over de kooktraining in het programma. “Voor anorexiapatiënten is het avondeten de moeilijkste maaltijd, vertelt een deskundige aan het begin van het programma. De vraag die dan meteen rijst: waarom zou je een volledige televisiecrew bij dat moment aanwezig laten zijn?”, schrijft ze. “De deelnemers zijn kwetsbaar, de jongste pas zestien. Ze raken in paniek in deze onveilige omgeving – hebben ze hier echt baat bij?” Ook op Twitter vragen kijkers zich dit af.

Is het wel zo’n goed idee, al die meiden bij elkaar om te herstellen van anorexia? #anorexiaeetclub — Marlous (@Mlousje) 6 november 2018

Van #vetgelukkig naar #anorexiaeetclub

Zo zie je dat gezondheid niets met een kledingmaat of gewicht te maken heeft! #eetstoornis #ondergewicht #overgewicht — StyleHasNOsize (@StyleHasNOsize) 6 november 2018

“Eten is je enige medicijn en je bent gewoon ziek en iemand die ziek is neemt medicijnen dus neem je medicijnen” #anorexiaeetclub — Ses (@highhhway) 6 november 2018

Is het volproppen van deze mensen met eten niet alleen maar symptoombestrijding?? #anorexiaeetclub — Veroon (@Veroon82) 6 november 2018

Ze is uitgeput, uitgehongerd. Geen puf meer.#AnorexiaEetclub

Voorstadium van zelfdoding als ultiem zelfbeschikkingsrecht.

Doe wat.

🍜🥦 — Oriental Beat (@Oriental__Beat) 6 november 2018

Je kunt de aflevering van Anorexia Eetclub hier terugzien.

Bron: Anorexia Eetclub, Twitter. Beeld: NTR

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

‘Friet in de kliniek’ is het autobiografische boek van Marit Brugman over haar herstel van anorexia. Op Bol.com is het momenteel het bestverkochte boek over de ziekte: