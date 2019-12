Glad ijs en vloeken in de kerk: dit was de 'Chateau Meiland'-kerstspecial

Fans van Martien en zijn gezin werden in de afgelopen 2 weken behoorlijk verwend: er stonden maar liefst 4 speciale kerstafleveringen op het programma. En dan bleek het op kerstavond ook nog eens een dubbele aflevering te zijn.

Extra lang genieten dus van het hysterische gegil van Martien en de nuchtere Erica. De laatste aflevering stond helemaal in het teken van de kerstviering en de doop van (klein)dochter Claire. Speciaal daarvoor kwamen vrienden en familie over uit Nederland.

Voor wie het heeft gemist: een korte samenvatting. En die beginnen we met Nadège, die sinds het vertrek van Caroline meehelpt in het chateau. Ze begon met schoonmaken, maar is inmiddels tolk, hulp in het huishouden, oppas en kok ineen. Dus als blijkt dat Claire niet op tijd gedoopt kan worden, is het Nadège die gaat regelen dat het toch kan.

Bij een catastrofe is Nadège telkens de reddende engel. Als de Meilandjes haar toch niet hadden… Een applaus voor deze dame is op zijn plaats. 👏👏👏#chateauMeiland pic.twitter.com/FAKJsfbyJn — Elsschot 🎄🇪🇺🇳🇱🌳🌲 (@marcelbar8) December 24, 2019

Terwijl Nadège een uur aan de telefoon hangt, legt Maxime uit wát ze nu precies aan het regelen is. Een eh, doping?

Doping in 5 minuten?! Daar kun je jaren mee bezig zijn! Vraag maar aan wielrenners zoals Michael Boogerd en Thomas Dekker. #chateauMeiland pic.twitter.com/zhUwmaZ9Zr — Northflix (@Northflix) December 24, 2019

Goed, tijd om naar huis te gaan en daar iets nuttigs te doen. Het opruimen van de zolder bijvoorbeeld. Niet alleen vindt Maxime daar de administratie die Martien al tijden kwijt was, ze stuiten ook op een literair hoogstandje: de biografie van Gordon.

Wat zit er achter die rits? Valt mee dat Martien geen grote gil geeft #chateauMeiland pic.twitter.com/nNTTATHbpP — Maris (@maristwit70) December 24, 2019

De rits van de koffer gaat snel weer dicht, het is tijd om naar de ijsbaan te gaan. Waarom, dat weet niemand. Want we quoten Martien: “Ik hou niet van kou. Waarom zou je op schoenen gaan staan met ijzers?” En nog een briljante: “De een houdt van zijn moeder, de ander van zijn vader. Ik hou niet van schaatsen.” En ja, ijs is inderdaad glad, Martien.

Familie Meiland gaat schaatsen.

‘Ach, wat is het glad!’

Goh, meid, je verwacht het niet hè! 🤷🏼♀️ #chateauMeiland pic.twitter.com/NvYLBe3qjm — Sanne (@SannePloeg) December 24, 2019

Na het schaatsen..

Jij hebt niets met hard water..

Je wijn drink je ook zonder ijs #chateauMeiland pic.twitter.com/Ia9EaIUA1D — Maris (@maristwit70) December 24, 2019

Snel terug naar huis dus, waar een wenkbrauwavond op het programma staat. Oftewel: eerst de wenkbrauwen verven en vervolgens een masker op het gezicht. Heeft Martien volgens kijkers wel iets weg van Bert uit Sesamstraat, Erica lijkt meer op een eh, lijk.

Bert van Sesamstraat belt Martien net, hij wil graag z’n wenkbrauwen terug 😜 #chateauMeiland — Marc van Maanen (@vanmaanen) December 24, 2019

#chateauMeiland Als je ineens overschakelt naar the living dead pic.twitter.com/qJWkNYRCcy — Marieke (@Marieke_Luiten) December 24, 2019

De volgende dag zijn de wenkbrauwen weer in orde en de huidjes bijgetrokken, en dat is maar goed ook, want de pastoor staat op de stoep. Goed nieuws: Claire mag toch gedoopt worden. En dat verloopt alles behalve stressvrij. Ze zijn te laat, Maxime is van alles vergeten (nee, je kunt niet pinnen in de kerk) en dan hebben we het nog niet eens gehad over het gevloek van Martien. Waar de pastoor bij is, inderdaad.

Ondertussen op de drempel van de kerk……. Hij jij de papieren niet bij je……godverdomme 😂😂😂 #chateaumeiland — Martin  (@_Martin65) December 24, 2019

Ondanks dat was het een mooie doop en is het tijd voor het toetje: het kerstdiner met vrienden en familie. En eerlijk is eerlijk: de tafel, de gasten én het eten zien er geweldig uit. Formidable, aldus Martien. En santé!

Nou ik moet zeggen.. dat ziet er piekfijn uit! Fijne kerstdagen allemaal! 🎄 en tot snel bij #chateauMeiland pic.twitter.com/DwoZOepiXl — Maris (@maristwit70) December 24, 2019

Je kunt de aflevering hier terugkijken.

Wist je dat Martien aan 1 oog blind is? Hij onthulde onlangs door welk naar ongeluk dat is veroorzaakt.

