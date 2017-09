Dít zijn de (uitgesproken) reacties op de kinderkleding van Hema

Hema heeft vandaag bekend gemaakt dat ze als eerste winkelketen van Nederland geen ‘jongens’- en ‘meisjeskleding’ meer gaan verkopen.

Aan het eind van het jaar zie je op labels en op verpakkingen in de Hema geen ‘jongen’ of ‘meisje’ meer staan. Ze willen hun keten genderneutraal maken.

Stoer

Ook wordt de kleding allemaal wat neutraler: dus niet alleen maar roze voor meisjes en blauw voor jongens. “We zien een groeiende behoefte naar stoerdere meisjeskleding”, zegt inkoopdirecteur kleding Trevor Perren. “Al zul je straks nog steeds roze jurkjes zien bij de Hema.” Grappig feitje: vroeger was blauw juist een meisjeskleur. Daarom zijn die verschillen in kleuren van kinderkleding een vrij jong verschijnsel, zo meldt de Volkskrant.

Teksten

Het gaat met name ook over de teksten die op de shirts staan. Zo zijn die van meisjes vaak gebaseerd op het ‘uiterlijk prijzen en haar vrolijke en lieve karakter’. Denk aan teksten als ‘adorable’ of ‘pretty’ op een shirtje.

Bij jongens gaan de teksten vaker over ‘wetenschap, leiderschap, intelligentie en ambitie’. Denk aan teksten als ‘warrior’ of ‘let’s fix it’.

Inmiddels stromen de (boze) reacties binnen op Twitter.

Zo reageert Libelle-columnist Sylvia Witteman met een lollige opmerking:

Ik vind wel dat het tijd wordt voor een blauwe herentompouce. #HEMA — Sylvia Witteman (@sylviawitteman) 20 september 2017

Hier is een kleine woordenwisseling al aan de gang:

Bijkomend voordeel: voortaan minder domme mensen in de HEMA. 💁🏻 https://t.co/EauPiE8nYS — Toeps トープス 🌸 (@biancatoeps) 20 september 2017

En dit is een greep uit alle honderden andere tweets over de keuze van de winkelketen:

Zo zijn er duidelijke tegenstanders:

Het was even zoeken maar dit is dus de marketingmanager van de Hema pic.twitter.com/9qwPXHaSFy — Sassen van Elsloo (@sassenvanelsloo) 20 september 2017

Wat een onzin! Net als die hele zwartepietendiscussie.

Vanaf vandaag nooit meer naar de #HEMA Alternatieven genoeg. — Henk Noyen 🤷♂️ (@HenkNoyen) 20 september 2017

Als Hema zo genderneutraal wil zijn, vind ik dat ze ook winkels moeten openen die Hepa heten. — Marieke 🎭 (@MyrtheMarieke) 20 september 2017

150 doden door ’n aardbeving, maar ons ‘gave land’ schudt op z’n grondvesten vanwege labeltjes die verdwijnen uit kinderkleding?! #hema — Merel Morre (@MerelMorre) 20 september 2017

De rookworst gaan ze ook standaard in de lengte open snijden zodat ie op beide manieren te interpreteren is #hema https://t.co/DitqMHCCD4 — Mark van der Molen (@MarkvdMolen) 20 september 2017

Echt HEMA….. we slaan weer een beetje door. Geboortekaartje straks ook gender neutraal? — Rene Postma (@renepostma) 20 september 2017

*kijkt naar @RTLnieuws *

“Hema kleding word nu gender neutraal.”

*zet tv uit* — Bram (@AvatarBram) 20 september 2017

Nieuwe geboortekaartjes bij #hema ”hoeraaa we hebben een kid gekregen” 😂😂😂😂 want stel dat er iets op het kaartje staat waar later trauma.. — ik snap alles (@anusnapikut) 20 september 2017

Mijn zoontje is een echte jongen en mijn dochtertje een echte meid. Bij deze het verzoek aan @Hema om kleding per gender te ordenen. — Kick Smit (@KickSmit) 20 september 2017

Wat is dat met dat gender geneuzel. HEMA wordt nu gender neutraal. ‘Hoera een mens’ slingers? Klein groepje verveelde drammers die bepalen. — Blue (@TresBleu33) 20 september 2017

En voorstanders: