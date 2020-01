Online complimentenregen voor oudejaarsconference Claudia de Breij

Claudia de Breij sloot het jaar af met haar oudejaarsconference. Op social media krijgt de cabaretière het ene compliment na het andere. In tegenstelling tot Martijn Koning, die ook met een show op tv was. Zijn oudejaarsconference viel een stuk minder in de smaak.

Voor Claudia de Breij was het de 2e keer dat ze een oudejaarsconference maakte.

Kijkers vol lof over Claudia de Breij

Claudia had het in haar show onder andere over de democratie. En volgens sommige twitteraars zou ze daar zelfs een standbeeld voor moeten krijgen. Zo noemde Claudia de democratie: “een regering van de meerderheid die rekening houdt met de noden en wensen van de minderheid, met een onafhankelijke rechtsstaat en een vrije pers.”

Ook ging de cabaretière in op vrouwen die voorop durven lopen. Zo had ze het over Aletta Jacobs, die zo’n 100 jaar geleden streed voor het vrouwenkiesrecht

Wauw! Wat is @claudiadebreij goed! Mag ik ook iemand aandragen voor een #standbeeld? Graag ook 1 voor #claudiadebreij #oudejaarsconference – je hebt mensen nodig die voorop lopen🦸🏻♂️🦸🏻♀️

– ode aan de vrouw✨

– democratie gezond, gelukkig en inspirerend 2020 allemaal! 🧚🏻♀️ — Najla van Veen (@aan_naj) December 31, 2019

. @claudiadebreij is zo scherp, zo grappig, zo muzikaal, zo slim. Eenzame klasse. #oudejaarsconference — Nynke de Jong (@nynke) December 31, 2019

De oudejaarsconference van @claudiadebreij zit heel goed in elkaar. Het is wellicht niet continu lachen maar de inhoud is bijzonder hoogwaardig en zet aan tot nadenken! Goed gedaan Claudia! #claudiadebreij #oudejaarsconference — JW (Jan Willem) (@jwkuyt) December 31, 2019

@claudiadebreij Briljant, scherp, geestig, ontroerend, intelligent (en je ziet er geweldig uit) #claudiadebreij — Lousewies v d Laan (@LousewiesvdLaan) December 31, 2019

Minder lof voor Martijn Koning

De oudejaarsconference van Martijn Koning op RTL viel minder in de smaak.

Sterkte met het lezen van de tweets op #oudejaarsconference @martijnkoning. Normaal kan ik er best om lachen… balen man! — Ruud van Lierop (@Ruudvanlierop) December 31, 2019

#martijnkoning

Ik doe echt mijn best om het leuk te vinden omdat ik het een aardige gast vind maar het lukt me niet. Tenenkrommend! Sorry — Dibbes (@DibbesGaming) December 31, 2019

Wat lullig voor die jongen. Maanden voorbereiding en dan zó afgaan. Ik heb met hem te doen. 😔 #martijnkoning — Bas-Joren Olbertz (@BasJorenOlbertz) December 31, 2019

Bekijk hier een deel van de Oudejaarsconference 2019 van Claudia de Breij:

Bron: Twitter. Beeld: ANP