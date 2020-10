Nederlandse volk valt over stilzwijgen koningin Máxima in videoboodschap

Het koningspaar heeft woensdag een videoboodschap naar buiten gebracht naar aanleiding van hun vakantie in Griekenland. In de video bieden ze hun excuses aan het volk aan, maar alleen koning Willem-Alexander is aan het woord. Het stilzwijgen van koningin Máxima valt echter niet bij iedereen in goede aard.

Dat blijkt uit een stortvloed aan berichten op Twitter.

Vrijdag bleek dat koning Willem-Alexander en zijn gezin naar Griekenland waren vertrokken om daar vakantie te vieren. Dit schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat, omdat Nederlanders juist het advies kregen wegens corona zoveel mogelijk in het land te blijven. Na de stortvloed aan kritiek die ze kregen van het volk, besloten ze hun vakantie af te breken. Woensdag deelde het koningspaar een persoonlijke video, waarin ze hun excuses aanbieden.

Zwijgende echtgenoot

In de video is koning Willem-Alexander de enige die praat, terwijl koningin Máxima naast hem zwijgend de camera in kijkt. Dit wordt door vele Nederlanders dan ook opvallend en zelfs ‘teleurstellend’ en ‘ouderwets’ genoemd. Op Twitter verschijnt een stortvloed aan berichten, waarin voornamelijk naar voren komt dat men het gek vindt dat onze koningin níks zegt. “Jammer dat ze de rol van zwijgende echtgenoot op zich neemt”, schrijft iemand.

Reacties

Jammer dat Máxima zo de rol van zwijgende echtgenote op zich neemt in deze nogal stijve, enigszins ontwijkende verklaring – die best wat losser en minder formeel had gemogen – qua inspirerend rolmodel die ze vaak ook is. #maxima #koningshuis #feminisme — Stine (@Stine__Jensen) October 21, 2020

Als Maxima gewoon weer “Hij was een klein beetje dom” had gezegd, was heel Nederland deze Koningshuis-rel in een keer vergeten! #koningwillemalexander #maxima #koningshuis — ❌❌❌ (@Sabininja) October 21, 2020

Wat gaat er door Máxima’s hoofd bij deze blik? 👇🏻😅 [ alleen foute antwoorden ] #maxima #koningwillemalexander pic.twitter.com/jBKYknDfNz — Daan (@Daan_Danado) October 21, 2020

Mooie boodschap van onze #koning

Gewoon uit het hart, niet een zakelijk, voorgelezen stukje van een autocue……. Ook mooi dat #maxima er niet voor niks bij zit en haar stem ook laat horen…#koningshuis #Video #sarcasme Zeg dan niks, zo’n video werkt alleen maar averechts — Vosske 😌 (@Vosskke) October 21, 2020

Vreseljjk het ‘lijdend’ gezicht van #Maxima — Critica & Co (@criticaenco) October 21, 2020

Straks een ontwapenende verklaring van #Maxima #hijwaseenbeetjedom — Corné de Boer (@Corne_de_Boer) October 17, 2020

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

lees ook Koning en koningin bieden excuses aan over vakantie Griekenland in videoboodschap

Koning en koningin bieden excuses aan over vakantie Griekenland in videoboodschap Prinsessen weer terug in Nederland en Rutte reageert op ophef

Bron: Mediacourant, Twitter. Beeld: Brunopress