Bijzonder: Rebecca (39) raakte zwanger terwijl ze al in verwachting was

Een zwangerschap op zich is natuurlijk al een wonder, maar de zwangerschap van Rebecca Roberts (39) is er helemaal een om nooit te vergeten. De Britse vrouw raakte namelijk zwanger terwijl ze al in verwachting was. Haar baby’s werden uiteindelijk op hetzelfde moment geboren, maar zijn dus helemaal geen tweeling.

Dit bijzondere fenomeen heet ‘superfoetatie’ en komt maar heel weinig voor.

Wat is superfoetatie?

Superfoetatie is echt héél zeldzaam en komt vaker voor bij dieren dan bij mensen. Normaal gesproken zorgt een zwangerschap ervoor dat er geen eisprong meer plaatsvindt. Het eitje dat bevrucht is nestelt zich in de baarmoederwand, waarna de baarmoederwand verdikt. Hierdoor kan er zich geen ander bevrucht eitje nestelen. Daarnaast creëert de baarmoeder ook nog een slijmprop, die een afsluiting van de baarmoederhals vormt waardoor sperma niet meer naar binnen kan. Hierdoor kun je dus niet zwanger worden als je al in verwachting bent.

Bij een superfoetatie gaat dit anders: een vrouw blijft dan namelijk tijdens haar zwangerschap ovuleren, waardoor er in een nieuwe cyclus een nieuw eitje bevrucht kan raken. Dit bevruchte eitje nestelt zich in de baarmoeder, waardoor een vrouw dus tijdens een zwangerschap nóg een keer in verwachting kan raken. Hoe dit precies kan gebeuren is niet duidelijk, maar het komt heel weinig voor. Volgens de medische literatuur zijn er wereldwijd slechts veertien gevallen bekend, wat betekent dat Rebecca Roberts de vijftiende vrouw is die dit overkomt.

“Ik dacht meteen aan het ergste”

Roberts kreeg tijdens de 12 wekenecho van haar ongeboren zoontje Noah te horen dat ze in verwachting was van nóg een kindje. “Mijn gynaecoloog had al eerder een echo gedaan en wist dus dat ik één baby verwachtte. Maar plots werd het stil, ik dacht meteen aan het ergste. Toen ik hoorde wat er echt aan de hand was, sloeg mijn hart op hol.” Uit latere tests is gebleken dat de tweede baby, Rosalie, is verwekt toen Noah al drie weken in de buik zat. Noah en Rosalie zijn dus geen tweeling, maar door een probleem met de navelstreng zijn beide baby’s wel allebei op 17 september ter wereld gebracht via een keizersnede.

Gezegend met speciale ‘tweeling’

Baby Rosalie was amper 30 weken toen ze werd geboren met een gewicht van 1100 gram. Zij moest nog 95 dagen in de couveuse liggen om aan te sterken. Haar broertje Noah, die 2100 gram woog bij zijn geboorte, mocht na 24 dagen naar huis. Rosalie laat weten dat het inmiddels goed gaat. “We voelen ons gezegend met zo’n speciale tweeling. We hebben de nodige zorgen gekend, maar nu mogen we ons de gelukkigste ouders ter wereld noemen.”

Bron: Daily Telegraph, Ouders van Nu. Beeld: Instagram screenshot