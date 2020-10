Rebel Wilson is 3 kilo van haar streefgewicht verwijderd dankzij déze methode

Rebel Wilson (40) is klaar met haar reputatie als ‘Fat Amy’. Nu ze 20 kilo is afgevallen, wil ze ‘Fit Amy’ genoemd worden.

Rebel Wilson, zoals de Australische actrice heet, kennen we uit films als Pitch Perfect en Bridesmates. Begin dit jaar heeft ze het roer volledig omgegooid en begon ze met haar afvalavontuur. Eerder sprak de actrice zich uit over dat ze door regisseurs betaald werd om overgewicht te behouden, want ze wilden haar blijven casten voor een zwaarlijvig personages.

“Deze week was het super druk, maar ik stond drie keer (6 uur ’s ochtends) op en ging op pad… Ik deed zelfs een paar 100m sprints om de hartslag te verhogen – alhoewel mijn “sprint” waarschijnlijk iemand anders “slow jog” is”, grapt ze op Instagram. “Maar ik voelde me trots op mezelf en [ben] nu nog maar 3 kg verwijderd van mijn streefgewicht!”

Gezien het feit dat het streefgewicht van Rebel 75 kilo is, betekent dit dat haar huidige gewicht 78 kilo is. Volgens People heeft ze die transformatie gedeeltelijk te danken aan het volgen van de Mayr Methode. Dit dieet elimineert voedselintoleranties, vermindert suiker en focust op langzaam eten. Zo moet er op elke hap zo’n 40 tot 60 keer gekauwd worden en meer aandacht besteedt worden aan het eten.Maar ook is de actrice aan het sporten geslagen: ze doet in een doorgaande week HIIT-trainingen, traint haar flexibiliteit, doet aan gewichtheffen en heeft slechts één dag per week rust. Het resultaat is zeker te zien in de foto’s.

Coach Marian: “Afvallen? Dít is het aantal calorieën dat je op een dag moet eten”:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: People. Beeld: Brunopress