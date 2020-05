Zin in een koninklijk gebakje? Zó maak je de Victoria sponge cake van de Queen

Tijdens de intelligente lockdown is iedereen aan het bakken geslagen. Om je wat inspiratie te geven, deelt Buckingham Palace het lievelingsrecept van de Queen: Victoria sponge cake.

Dit is een echte Britse klassieker. Het is een luchtige cake die wordt gevuld met frambozen- of aardbeienjam en een laag botercrème. Klinkt lekker, niet waar?