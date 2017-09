Rechter heeft opmerkelijke oplossing voor wildplassende vrouw

Geerte Piening (23) kreeg in 2015 een boete voor wildplassen op het Leidseplein in Amsterdam. Daar was ze het niet mee eens, maar de rechter gaf haar vandaag geen gelijk.

De vrouw besloot de bekeuring aan te vechten op basis van discriminatie omdat ze vindt dat er te weinig openbare toiletten voor vrouwen in het centrum van Amsterdam zijn. Dat zijn er namelijk maar 3, terwijl dat er voor mannen 35 zijn. Op dat moment had ze 2 kilometer moeten fietsen voor ze bij een vrouwentoilet was en ook het café waar ze die avond was geweest, was al dicht. Zelf zegt ze dan ook dat ze geen keuze had.

Urinoir

De rechter gaf haar vandaag geen gelijk. Volgens de rechter zijn er namelijk minder toiletten voor vrouwen omdat zij zich minder vaak schuldig maken aan wildplassen. Geerte zou pas de tweede vrouw zijn die zo’n boete aanvecht in de hele carrière van de rechter. De oplossing die gegeven werd? “Ik denk dat je als vrouw ook in een urinoir zou kunnen plassen. Het is niet prettig, maar ik denk dat het wel zou kunnen.” Voor meer toiletten zou de vrouw naar de gemeente moeten gaan, en niet naar de rechter, aldus de rechter zelf.

Teleurgesteld

Wel is de boete van de vrouw verlaagd van 140 naar 90 euro omdat ze 2,5 jaar op de zaak heeft moeten wachten. De vrouw vertelde na afloop teleurgesteld te zijn in de uitspraak. Ze vertelde: “Ik vind het verrassend dat de rechter zei dat ook vrouwen van een urinoir gebruik kunnen maken. Zo’n urinoir is gewoon open, dan zit je daar in je blote billen.”

Dit is hem dan: de dichtstbijzijnde piskrul bij het Leidseplein waar Geerte volgens de rechter had kunnen plassen. #wildplassen pic.twitter.com/3c8EECUWA1 — Josien Wolthuizen (@wolthuizen) 18 september 2017

Bron: NOS.nl. Beeld: ANP.