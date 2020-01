Deze gruwelijke details komen naar buiten tijdens rechtszaak Ruinerworld

Dinsdagochtend is de eerste voorbereidende zittingsdag in de Ruinerwold-zaak van start gegaan. De zitting is nog in volle gang, maar er zijn al een aantal gruwelijke details naar buiten gekomen over de gebeurtenis in het Drentse plaatsje.

De zaak vindt plaats in de rechtbank van Assen.

Gezondheid Gerrit Jan van D.

Het Openbaar Ministerie vertelt tijdens de zitting over het onderzoek naar verdachten Gerrit Jan van D. en Josef B. Er moet nog meer onderzoek gedaan worden naar de gezondheid van verdachte Gerrit Jan van D. Maar aangezien het 16 weken kan duren voor het rapport van het Pieter Baan Centrum naar buiten komt, wil de advocaat dat er een andere arts naar de verdachte gaat kijken.

Misbruik

Eerder werd al naar buiten gebracht dat de kinderen gedurende de tijd dat ze opgesloten zaten in het huis, het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Twee van hen hebben een verklaring afgelegd. Zij waren op het moment van het misbruik tussen de 12 en 15 jaar oud.

Vrouwelijke geest

Tijdens de zitting te Assen komt ook de reden voor het seksueel misbruik boven tafel. Van D. zou in de kinderen een vrouwelijke geest hebben gezien, en de kinderen onder andere aangezien voor hun moeder. De zoon laat weten te denken dat zijn vader zich ervan bewust was fout bezig te zijn.

Angst

De kinderen leefden in angst, blijkt uit de verklaringen.”Ik durfde niets te zeggen, wat hij zei was de waarheid. Ik twijfelde nooit aan hem, alleen aan mezelf”, zegt een van de kinderen. “Een paar stappen naar buiten hebben we ook weleens gezet, maar dan voelde je je slecht”, laat een ander weten.

Geweld

Naast seksueel misbruik zijn de kinderen ook meervoudig slachtoffer geworden van geweld. Ze werden onder andere geslagen en in een koud bad gezet tot ze het bewustzijn verloren. Dit blijkt uit de dagboeken van verdachte Van D. De slachtoffers hebben allemaal geen aangifte gedaan, maar toch wil het Openbaar Ministerie dat er toch een vervolging moet komen.

Bron: NOS. Beeld: Brunopress