Reclame-icoon Cora maakt een verrassende carrièrestap

Al geruime tijd ergerde Joke Damen (67) zich aan het vel onder haar kin. Na 3 jaar wikken en wegen koos ze in 2018 voor een facelift. “Ik voelde me als nieuw na deze opfrisbeurt.”

“Rimpels horen bij het ouder worden, ik heb me er nooit aan gestoord. Met mijn hals was het anders, het stuk extra vel dat daaronder hing, zat me wel dwars. Elke keer als ik in de spiegel keek, baalde ik ervan. Mijn oudste kleinzoon plaagde me ermee en zei dan: ‘Oma, er hangt een kipfiletje onder je kin.’ Ik lachte erom, maar probeerde dat kipfiletje ondertussen zo veel mogelijk te verbe