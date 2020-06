Het persoonlijke en indringende portret Marc de Hond: tot de dood ons scheidt maakt veel indruk op de kijkers thuis. Des te meer reden om te klagen over de lange reclameblokken van Net 5 tussen de documentaire door. “Schaam je!” luidt het op Twitter.

Documentairemaakster Nada van Nie volgde presentator en theatermaker Marc de Hond in de laatste anderhalf jaar van zijn leven. Ze filmde hem van dichtbij, ging mee naar zijn ziekenhuisafspraken en was bij zijn chemotherapie. De zoon van opiniepeiler Maurice de Hond overleed onlangs en werd 42 jaar.

In 2002 werd er bij Marc al een een tumor ontdekt in zijn ruggenmerg. Door complicaties tijdens de spoedoperatie belandde hij destijds in een rolstoel. Op eerste kerstdag 2018 maakte Marc bekend dat er wederom een kwaadaardige tumor bij hem was ontdekt, ditmaal in zijn blaas. Hij kreeg chemotherapie en zijn blaas moest worden verwijderd. Maar de ingrepen mochten niet baten. In de documentaire krijgen de kijkers een intiem kijkje in de laatste periode van zijn leven. Dat juist zo’n bijzondere en emotionele docu wordt onderbroken door reclames, snappen ze niet.