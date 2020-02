De echte reden waarom MAFS-koppel Thierry en Sanne ging scheiden

Toen de camera’s verdwenen, verdween ook de liefde tussen Married at first sight-koppel Thierry en Sanne. Thierry vertelde eerder dat het huwelijk gestrand was vanwege de afstand en verschillende karaktereigenschappen. Nu geeft hij daar meer duidelijkheid over.

“Toen we elkaar zagen zonder camera’s, werd Sanne een ander persoon”, vertel Thierry in een interview aan AD. “Ze zocht best veel bevestiging en liet het het initiatief vaak bij mij liggen. Terwijl ik het fijn vind dat iemand stevig in haar schoenen staat en ook zelf eens het initiatief neemt.”

Advertentie

Kinderwens

“Ook had ze een andere kijk op de snelheid van onze relatie. Ze wilde sneller dan ik. Ik wilde ook wel kinderen enzo, maar je zult elkaar eerst beter moeten leren kennen.” De reden dat de 2 voor de camera zo gelukkig leken, komt volgens Thierry omdat dit beelden zijn van vlak na het ja-woord. Pas toen de camera’s uit waren realiseerde Thierry zich dat de liefde niet was wat hij dacht en wilde hij scheiden. “De kijker ziet een happy ending, maar in werkelijkheid is het anders”, vertelt Thierry.