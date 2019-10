Dit is waarom Kate en Meghan vaak groen dragen tijdens koninklijke reizen

Zowel Meghan Markle als Kate Middleton treden in de voetsporen van prinses Diana als het gaat om de kleur kleding die de hertoginnen dragen tijdens hun koninklijke reizen.

Meghan en Kate dragen namelijk allebei regelmatig de kleur groen. En dat blijkt een strategische keuze te zijn, aangezien groen volgens het islamitische geloof een krachtige en symbolische kleur is.

Tinten groen

Groen wordt beschouwd als de favoriete kleur van profeet Mohammed, die naar verluidt een tulband en mantel in de kleur heeft gedragen. Bovendien wordt in de Koran gezegd dat zij in de hemel ‘groene kleding van fijne zijde dragen’. Daarom droegen prinses Diana, Kate en Meghan verschillende tinten groen bij het bezoeken van religieuze plaatsen om het geloof te eren, en bedekten ze hun hoofd uit respect.

Moskee

Prins William en Kate zijn afgelopen week 5 dagen op staatsbezoek geweest in Pakistan. Groen is ook de nationale kleur van Pakistan en tijdens een bezoek aan de 17e-eeuwse Badshahi-moskee in Lahore droeg Kate dan ook een turquoise Franse chiffon met gouden borduurwerk. Eerder deze week droeg Kate een groene Jenny Packham-jurk vol pailletten.

Diana had een soortgelijke outfit gedragen voor haar bezoek aan dezelfde moskee in 1991. En Meghan droeg groen toen ze leden van de Auwal-moskee in Zuid-Afrika ontmoette tijdens haar 10-daagse koninklijke tour.

Kate Middleton in een turquoise shalwar kameez bij de 17e-eeuwse Badshahi-moskee in Lahore

Kate in een groene Jenny Packham-jurk naast William in een traditionele sherwani in Pakistan

Diana in een soortgelijke outfit tijdens haar bezoek aan de Badshahi-moskee in Lahore in 1991

Meghan Markle in een legergroene jurk toen ze leden van de Auwal-moskee in Zuid-Afrika ontmoette tijdens haar 10-daagse koninklijke tour

Bron: The Sun. Beeld: ANP